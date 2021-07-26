Десант на півдні України та захоплення острова Зміїний: експрезидент Грузії розкрив підступні плани Путіна

Нарощуючи російську військову техніку та особовий склад на українському кордоні, президент РФ Володимир Путін може в будь-який момент здійснити свій агресивний сценарій щодо нашої країни. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив глава виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, військові можуть бути задіяні як десант на півдні України або для захоплення острова Зміїний.

Колишній грузинський президент згадав схожу ситуацію в Грузії у 2008 році. Тоді теж йшло нарощування сил з боку РФ.

«В окупований Крим перекинули зараз всі десантні групи, які є в Росії, крім далекосхідних. Це не може бути просто військовий маневр, тому що це великі сили, можливості і засоби», — заявив він.

Саакашвілі також зазначив ідеологічну підготовку. Своєю статтею «про один народ» глава Кремля випробує Захід. Він хоче донести західним лідерам, що його мета не Новоросія, а Київ і вся Україна.

«У цьому листі вперше з'явилася вказівка острова Зміїний. Я добре знаю Путіна. Я точно можу сказати, що він не знав, де цей острів Зміїний. Але Путін написав про цей острів — тому що це один з планів вторгнення. У них є один план — консервативний: захопити острів Зміїний, де розміщується українські спецпризначенці. Після захоплення на острові Зміїний розміщуєш засоби ППО — С-400, яким повністю втручаєшся в систему ППО НАТО. Потім починаєш душити Одеський, Південний, Чорноморський порти морською блокадою, точно так же, як вони задушили Маріупольський порт», — припустив Саакашвілі.

Говорячи про можливе вторгнення в Україну, колишній грузинський лідер назвав і другий сценарій: після завершення навчань НАТО висадка військ на лінії Маріуполь — Запоріжжя — Херсон — Миколаїв. Потім подальший наступ на Україну, особливо на південний фланг.

Нагадаємо, російський журналіст і письменник Михайло Зигарь заявив, що Росією керує колективний Путін.

Ще один відомий росіянин поет і публіцист Дмитро Биков вважає, що у Путіна серед його земляків всього 5 відсотків переконаних прихильників і стільки ж супротивників. Решта росіян живуть за інерцією.

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