Леоніда Кравчука підключили до апарату ШВЛ: що відомо про стан здоров'я першого президента України

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук після операції на серці вже місяць знаходиться в реанімації. Про це повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева, передає hromadske.

За її словами, стан здоров'я 87-річного першого президента не покращився після операції, і його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

«Поки без змін він в реанімації. Під'єднано до апарата штучного дихання. Це була дуже складна операція. Оперувати потрібно було терміново … Він не говорить і не спілкується ні з ким. В реанімацію ніхто не має доступу. Але ми всі віримо в краще», — повідомила вона.

Сибірцева додала, що динаміка поліпшення поки дуже повільна.

В Офісі президента та українській делегації в ТКГ стан Кравчука не коментують — заявили тільки, що він відновлюється після операції, а заміна його посади поки не розглядається.

Нагадаємо, у кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.

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