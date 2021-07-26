26.91 / 27.11 31.64 / 31.99
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Справжнє болото»: туристи показали стан моря в Одесі

16:43 26 липня 2021
Море в Одесі

В Одесі, на пляжах якої не рекомендували купатися після сильної зливи, коли в море потрапила велика кількість поверхневих вод, море місцями нагадує болото.

Як повідомляє «ТСН», прибережна лінія покрита товстим шаром речовини, яка схожа на зелений мох. Тому там неможливо купатися. До берега прибило багато дрібних водоростей, ними покриті мінімум кілька метрів піску.

Також багато рослинності і у самому морі, через що вода здається зеленою та каламутною.

Відзначається, що зараз в Одесі — сезон цвітіння синьо-зелених водоростей.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області є досить курортних селищ, не так «розкручених», як популярна Затока. Зокрема, згадувалася Санжейка, що у 35 кілометрах від Одеси, де у пік сезону можна знайти житло для більш бюджетного відпочинку.

Фото — скріншот.

651

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Море без медуз

Шторм відігнав медуз від Кирилівки та Бердянська: що відбувається на курортах зараз

гривні

Автоматичний арешт банківського рахунку боржника: як це працює

Вікторія Булітко

Зірку «Дизель Шоу» Вікторію Булітко застали в ліжку з колегою

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.