«Справжнє болото»: туристи показали стан моря в Одесі

В Одесі, на пляжах якої не рекомендували купатися після сильної зливи, коли в море потрапила велика кількість поверхневих вод, море місцями нагадує болото.

Як повідомляє «ТСН», прибережна лінія покрита товстим шаром речовини, яка схожа на зелений мох. Тому там неможливо купатися. До берега прибило багато дрібних водоростей, ними покриті мінімум кілька метрів піску.

Також багато рослинності і у самому морі, через що вода здається зеленою та каламутною.

Відзначається, що зараз в Одесі — сезон цвітіння синьо-зелених водоростей.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області є досить курортних селищ, не так «розкручених», як популярна Затока. Зокрема, згадувалася Санжейка, що у 35 кілометрах від Одеси, де у пік сезону можна знайти житло для більш бюджетного відпочинку.

Фото — скріншот.

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