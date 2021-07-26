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Україна

ЗНО в магістратуру-2021: стартує другий етап вступного іспиту

15:14 26 липня 2021
абітурієнти

В Україні, де 23 липня закінчився термін подачі абітурієнтами заявок до вишів, з вівторка, 27 липня починається реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЕВІ), яка триватиме до 5 серпня.

Як повідомляють у Міністерстві освіти і науки, додаткова (друга) сесія єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного випробування — це другий етап вступних іспитів до магістратури.

Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з вищих навчальних закладів, в якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Для учасників на сайті Українського центру створено спеціальну інформаційну сторінку з «Кабінетом учасника», доступ до якої можливий за номером екзаменаційного листа та PIN-коду, зазначеного у ньому.

Тестування у рамках спеціально організованої сесії ЕВІ відбудеться 11 вересня. Пункти тестуваннястворюватимуть у усіх обласних центрах (крім Донецька і Луганська), а також у Сєвєродонецьку та Слов'янську.

Взяти участь у сесії можуть абітурієнти, що потрапили у ході основної сесії у форс-мажорні ситуації. Наприклад, у відношенні до них були допущені порушення процедури проведення вступних іспитів, що вплинуло на результати. Або ж абітурієнтові стало погано під час іспитів, або ж він не зміг взяти участь в іспиті з незалежних від нього причин.

Нагадаємо, що абітурієнти з окупованого Криму і непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть подавати свої документи до українських вишів до 24 вересня.

Матеріал про те, скільки цього навчального року коштуватиме навчання у провідних українських вишах, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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