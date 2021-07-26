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Штаб ООС підтвердив факт артобстрілу позицій ЗСУ на Донбасі: четверо бійців поранені, троє травмовані

13:13 26 липня 2021
боєць ЗСУ

У командуванні Об'єднаними силами підтвердили інформацію про артобстріл позицій ЗСУ на Донбасі у понеділок, 26 липня.

«Збройні формування Російської Федерації у черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ із забороненого мінськими угодами важкого артилерійського озброєння», — повідомляють у штабі ООС.

Четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє — бойові травми. Всі вони направлені до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного військовослужбовця важкий, одного — середнього ступеня тяжкості, п'ятьох — задовільний.

Також у командуванні Об'єднаними силами заявили, що бійці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що за останні кілька днів у шпиталях померли двоє бійців ВСУ, які отримали поранення в зоні проведення ООС — військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сивоконь, якого шпиталізували у важкому стані після обстрілів на Луганщині, та 29-річний Олександр Горбенко, який отримав на Донбасі опіки 80 відсотків тіла.

Фото зі сторінки штабу ООС у соціальних мережах.

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