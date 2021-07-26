У мережі повідомили про артобстріл позицій ЗСУ: багато поранених

На Донбасі, де бойовики щодня обстрілюють позиції підрозділів ООС, з важкої артилерії було завдано удару по одній з позицій ЗСУ.

Про це у соцмережах пише екс-радник міністра оборони Юрій Бірюков .

За його інформацією, російсько-окупаційні війська застосували артилерію 122-мм і 152-мм — по позиції було «кілька десятків прильотів».

«Рознесли КСП батальйону. Попередньо: 5 поранених, 2 травмованих, знищено 6 одиниць техніки», — пише Бірюков.

За його інформацією, бійці ЗСУ давали відповідь із станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, що днями у харківському госпіталі помер поранений військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сивоконь, якого госпіталізували минулого тижня у важкому стані після обстрілів на Луганщині.

Фото зі сторінки командування ООС у соцмережах.

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