Центр Києва повністю закриють для транспорту у зв'язку зі святкуванням 1033-річчя хрещення Русі: перелік вулиць
У вівторок, 27 липня, у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі, в центрі столиці тимчасово обмежать рух всіх видів транспорту.
Як повідомляють у патрульній поліції Київа, з 6:00 рух перекриватимуть:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 рух перекриватимуть:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
- на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Нагадаємо, що минулими вихідними у столиці перекривали рух у зв'язку з проведенням спортивних змагань «70.3 Триатлон Кубок Києва 2021».
Фото: https://ua.depositphotos.com.171
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter