Центр Києва повністю закриють для транспорту у зв'язку зі святкуванням 1033-річчя хрещення Русі: перелік вулиць

У вівторок, 27 липня, у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі, в центрі столиці тимчасово обмежать рух всіх видів транспорту.

Як повідомляють у патрульній поліції Київа, з 6:00 рух перекриватимуть:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 рух перекриватимуть:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Нагадаємо, що минулими вихідними у столиці перекривали рух у зв'язку з проведенням спортивних змагань «70.3 Триатлон Кубок Києва 2021».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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