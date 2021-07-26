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Центр Києва повністю закриють для транспорту у зв'язку зі святкуванням 1033-річчя хрещення Русі: перелік вулиць

10:49 26 липня 2021
День хрещення Русі

У вівторок, 27 липня, у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі, в центрі столиці тимчасово обмежать рух всіх видів транспорту.

Як повідомляють у патрульній поліції Київа, з 6:00 рух перекриватимуть:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 рух перекриватимуть:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
  • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Нагадаємо, що минулими вихідними у столиці перекривали рух у зв'язку з проведенням спортивних змагань «70.3 Триатлон Кубок Києва 2021».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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