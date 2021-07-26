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Проїзд до Києва в приміських маршрутках різко подорожчає: до чого готуватися пасажирам

10:31 26 липня 2021
автобус

Поки в Києві лише обговорюють подорожчання проїзду, деякі приміські перевізники вже переглянули тарифи, а масове підвищення цін передбачається у вересні. Про це заявив глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко в коментарі «Вістям».

Проїзд подорожчає в усіх маршрутках, які курсують між столицею і правобережною частиною Київської області. За прогнозами перевізників, проїзд подорожчає як мінімум на 10%, на деяких популярних маршрутах можливе підвищення цін на 16%. Тобто замість 30 гривень доведеться заплатити 35.

Перевізники виправдовуються, що без перегляду тарифів їм не обійтися, оскільки з моменту останнього подорожчання зросло в ціні паливо, ПММ, запчастини, стали жорсткішими умови банківських кредитів. Деяким перевізникам довелося заплатити штраф за порушення карантинних правил (штрафували за переповнені маршрутки і відсутність масок).

Деякі приміські перевізники не стали чекати вересня і вже підвищили ціни. Так подорожчав проїзд на Ірпінському напрямку, а також до Бородянки, Гостомеля, Бучі, селища Клавдієво-Тарасове.

Нагадаємо, в Києві зростання вартості проїзду в громадському транспорті прогнозують на серпень-вересень. У великих обласних центрах подорожчання вже відбулося. Так, наприклад, підвищилися ціни на проїзд в громадському транспорті Дніпра.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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