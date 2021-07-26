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Україна

Вже скоро: у ВООЗ назвали терміни спалаху «Дельти» в Україні

10:26 26 липня 2021
лікар

В українському МОЗ не відкидають повернення країни до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через новиі штами коронавірусу вже цієї осені, такої ж точки зору дотримується і очільник Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

В інтерв'ю УНІАН він заявив, що спалах COVID-19, який може викликати штам «Дельта», можливий вже у кінці серпня — початку вересня. І триватиме він до зими.

Такий висновок представник ВООЗ зробив на основі вже наявних даних про поширення «індійського» штаму ковіду, заходів, спрямованих на охорону громадського здоров'я та охоплення населення вакцинацією.

«Саме зараз відповідний час вакцинуватися, поки штам „Дельта“ ще широко не поширився в країні», — додав Ярно Хабіхт.

Матеріал про агресивний штам ковіду «Нагадує застуду і дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус „Дельта“, який прийшов в Україну» читайте на сайті «ФАКТІВ».

В Україні вже підтверджено декілька випадків захворювання громадян «Дельтою», проте очільник МОЗ Віктор Ляшко вважає, що цьому штаму під силу за кілька місяців стати домінуючим в країні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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