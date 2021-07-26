Шторм відігнав медуз від Кирилівки та Бердянська: що відбувається на курортах зараз

У минулі вихідні ситуація на курортах Азовського моря після шторму і деякого зниження спеки покращилася — і у плані температури, і у плані «жалячого сусідства»: відпочиваючі стверджують, що медуз поменшало.

Так, «РІА-Мелітополь» викладає відео, зняте у неділю, 25 липня. Туристка показує пляж, на березі якого лежить лише пара медуз, вода чиста. Дівчина розповідає, що саме море тепле і що купатися комфортно.

Проте один з інтернет-користувачів, який залишив коментар під статтею, пише, що медуз, як і раніше багато, і що відпочинок зіпсований.

Хоча перед штормом кількість медуз біля берега дійсно вражала. Журналісти жартують, що композиція «Медуза» виконавця MATRANG може вважатися неофіційним гімном Кирилівки — під неї змонтовано відео, зняте з дрона, яке публікував ресурс «Кірілловка.Укр» .

Тим часом у Бердянську, як стверджує видання «Про Бердянськ», також покращилася ситуація з медузами. Відпочиваючі повідомляють у соцмережах, що вода на узбережжі чиста — як на міських пляжах, так і на пляжах Бердянської коси з боку відкритого моря.

Як довго триватиме «безмедузність» — невідомо.

Раніше декан факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету, доктор географічних наук, професор Ігор Пилипенко пояснював, що зростанню кількості медуз на азовських курортах сприяють аномальна спека та збільшення рівня солоності Азова. За словами вченого, все залежить від гідрологічного режиму річок Дон і Кубань, де формується основна маса прісної води, яка впливає на режим води Азовського моря.

Фото: https://ua.depositphotos.com і з сайту https://pro.berdiansk.biz.

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