Португалія відкриє кордони для українців, але поки тільки на два тижні: що важливо знати

Португалія, як раніше Іспанія, з 26 липня відкриває в'їзд для українців згідно з рекомендаціями Ради ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відповідний запис він зробив у Twitter.

«Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію „безвізу“ з Європейським союзом», — написав Кулеба в мікроблозі.

Втім в’їзд громадянам України на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволять лише тимчасово — у період з 00 год. 00 хв. 26 липня ц.р. до 23 год. 59 хв. 08 серпня.

При цьому залишатиметься чинною вимога про надання довідки з негативним результатом тесту ПЛР-тесту, зробленим протягом не більше ніж за 72 години або довідки про наявність антитіл до COVID-19 (TRAg), зробленим не більше ніж за 48 годин.

Також дозволено прибуття до Португалії з будь-якою метою подорожуючим, у тому числі громадянам України, які мають дійсний європейський (виданий у будь-якій країні ЄС) КОВІД-сертифікат (в паперовому або в електронному варіанті).

На Мадейру та на Азорські острови в’їзд дозволений для громадян України з будь-якою метою, в т. ч. дозволені й туристичні подорожі по безвізу. Втім, для прибуття на острови архіпелагу Мадейра всі пасажири, незалежно від країни вильоту, повинні заповнити онлайн форму на платформі www.madeirasafe.com, також є обов’язковим повторне тестування, якщо подорожуючий не має негативного результату ПЛР-тесту. Тестування після прибуття також не вимагається стосовно дітей до 11 років.

Однак плинути на подорожі українців можуть все нові випадки інфікування співвітчизників небезпечним штамом коронавірусу «Дельта».



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