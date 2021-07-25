Курортникам не рекомендують купатися на пляжах Очакова: що сталося

В Очакові, як раніше в інших курортах чорноморського узбережжя, курортники почали скаржитися на «квітнучу воду».

Відповідні відео опублікував місцевий ресурс.

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І хоча відпочиваючі грішать на водорості, які розрослися і збираються біля берега, біологи пояснюють ефект розмноженням у воді ціанобактерій Nodularia spumigena.

За їхніми даними, на цвітіння води впливають рівень солоності моря, яка неухильно зменшується, і ступінь його забруднення.

У будь-якому випадку купатися в такому морі не рекомендується, адже при контакті «зеленої» води з шкірою можливий розвиток алергічних реакцій. Крім того, як виявилося, мікроорганізми здатні поглинати кисень, і від його нестачі потерпають інші мешканці моря.

Нагадаємо, відпочиваючі в Затоці не бачать нічого страшного в купанні в «квітучому морі».

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