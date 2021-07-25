26.96 / 27.17 31.68 / 32.06
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Курортникам не рекомендують купатися на пляжах Очакова: що сталося

16:29 25 липня 2021
Курортникам не рекомендують купатися на пляжах Очакова: що сталося

В Очакові, як раніше в інших курортах чорноморського узбережжя, курортники почали скаржитися на «квітнучу воду».

Відповідні відео опублікував місцевий ресурс.

І хоча відпочиваючі грішать на водорості, які розрослися і збираються біля берега, біологи пояснюють ефект розмноженням у воді ціанобактерій Nodularia spumigena.

За їхніми даними, на цвітіння води впливають рівень солоності моря, яка неухильно зменшується, і ступінь його забруднення.

У будь-якому випадку купатися в такому морі не рекомендується, адже при контакті «зеленої» води з шкірою можливий розвиток алергічних реакцій. Крім того, як виявилося, мікроорганізми здатні поглинати кисень, і від його нестачі потерпають інші мешканці моря.

Нагадаємо, відпочиваючі в Затоці не бачать нічого страшного в купанні в «квітучому морі».

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Азовське море

Нашестя медуз на Арабатці: в мережі показали реальну «картину» відпочинку на морі

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Пенсіонери

Українцям будуть доплачувати 400 гривень до пенсії: хто може розраховувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.