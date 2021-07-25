Поширення «Дельти» в Україні: як та де діагностують небезпечний штам коронавірусу

Штам коронавірусу «Дельта», що поширюється в Україні, може бути визначений в дуже обмеженій кількості лабораторій. Саме тому біоматеріали хворих з Львівської області і Закарпаття передавалися до Києва, а вже в столиці підтвердили зараження «Дельтою». Повний список лабораторій, що мають обладнання для виявлення штаму «Дельта», наводить Новіні.LIVE.

У МОЗ кажуть, що Україна отримала в рамках гуманітарної допомоги від ВООЗ 2000 тест-систем для виявлення штаму «Дельта». Незабаром системи будуть розподілені по регіонах. У даний момент підтверджувати наявність «Дельти» в зразках можуть такі центри:

Лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

лабораторія ГУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАН України;

приватні лабораторії, які мають секвенатор.

Нагадаємо, в Україні підтвердили кілька випадків зараження штамом «Дельта» після поїздок за кордон. У переважній більшості випадків інфекцію мандрівники привезли з Росії.

Штам «Дельта» вважається агресивним, високозаразним і вражаючим не лише осіб старшого віку, а й дітей. Перебіг хвороби при інфікуванні штамом «Дельта» має ряд особливостей.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко впевнений, що восени штам «Дельта» може стати домінуючим штамом коронавірусу і витіснити всі інші варіанти.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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