Нашестя медуз на Арабатці: в мережі показали реальну «картину» відпочинку на морі

На курортах Азовського моря стало відчутно менше медуз. Після недавнього шторму спека спала, температура моря знизилася до 25−26 градусів, і цього було досить, щоб медузи зникли. YouTube-канал Кирилловка. Укр показав відео, зняте на Арабатській стрілці.

Автори відео кажуть, що море очистилося, часом мертвих медуз виносить хвилями на берег, але плавати коренероти більше не заважають.

Вода в районі Арабатської стрілки, як і в цілому на курортах Азова, стала трохи прохолоднішою, але температуру відпочивальники оцінюють як комфортну.

Нагадаємо, в липні курорти Азовського моря були не надто привабливі у туристів через розмноження медуз. Вчені говорять, що коренеротів багато не тільки через спеку, а й через підвищену солоність Азовського моря. Вміст солей у водах Азова залежить від того, наскільки багато прісної води надійде в море з російських річок Дону і Кубані.

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