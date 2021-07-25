У Дніпрі помітили медуз: що важливо знати

У Дніпрі в районі Черкас відпочиваючі помітили медуз. В добре прогрітій воді плавало близько десятка гідроїдних організмів. Нещодавно таких медуз спостерігали на пляжах Києва, а нове відео було знято в селі Чеховка під Черкасами на лівому березі Дніпра.

Медузи в Дніпрі — це зовсім не ті, що заважають відпочивальникам на Азовському морі. Дніпровські відносяться до виду Craspedacusta sowerbii і живуть в прісній воді, переважно в стоячій або зі слабкою течією. Живуть прісноводні медузи мікроколоніями. Спостерігають їх не щоліта — організми розмножуються брунькуванням, і активний цей процес, коли вода тепліше +25 градусів.

Вважається, що у водойми Дніпра медузи краспедакуста потрапили через втручання людини. Ймовірно, батьківщиною виду була річка Янцзи в Китаї. Зараз крім водойм Азії, організми були виявлені в річках Європи, Північної і Південної Америки, дісталися медузи краспедакуста і до Австралії.

Вчені вважають, що в водах Дніпра медузи поширюються завдяки спекотній погоді. «Це відбувається майже щороку, тому що спекотні літа. Живуть переважно у вигляді маленьких поліпів, медузоїдна стадія — лише коли жарко», — розповіла ТСН кандидат біологічних наук, співробітниця Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.

Нагадаємо, на Азовському морі відпочивальники скаржаться на навалу медуз-корнеротів. У Кирилівці на одній з баз відпочинку вирішили навіть встановити протимедузну сітку. А один із відпочивальників дав бій медузам, після чого отримав прізвисько Медузмен.

Фото wikipedia.org

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