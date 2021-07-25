Кількість хворих на «Дельту» в Україні зростає: підтверджені ще три випадки

В Україні підтверджено три нові випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта». Це жителі Львівської області, які нещодавно повернулися додому з-за кордону. Двоє осіб відвідували Великобританію, ще один приїхав з Росії. Про це повідомила Львівська облдержадміністрація.

Заражені «Дельтою» були госпіталізовані і лікуються в стаціонарі. Зараз стан пацієнтів не викликає побоювання у лікарів, спостерігається позитивна динаміка.

Всього на повторну перевірку зі Львова до Києва було направлено шість ПЛР-тестів, але штам «Дельта» поки підтверджений лише у трьох пацієнтів.

Нагадаємо, штам «Дельта» коронавірусу з'явився в результаті мутацій приблизно в жовтні 2020 року. Нова версія вірусу вважається більш заразною: вона швидше проникає в клітини організму людини. Відрізняється і клінічний перебіг хвороби: висока температура проявляється не відразу. «Дельта» поширюється не тільки серед дорослого населення, вразливою групою вважаються діти, підлітки та молодь до 35 років.

В Україні перші випадки зараження «Дельтою» були зафіксовані в червні в Києві — сім'я приїхала з Росії. Ще одна сім'я заразилася на Закарпатті, захворюванню передувала поїздка до РФ.

У МОЗ побоюються, що восени Україна може стати червоною карантинною зоною через новий штам.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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