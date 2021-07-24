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Україна

Іспанія відкриває в'їзд для українців: названі умови

21:44 24 липня 2021
Іспанія відкриває в&#39;їзд для українців: названі умови

Після того, як ЄС офіційно включив Україну в список третіх країн, для яких рекомендовано відкриття кордонів країнами-членами, Іспанія озвучила власні умови відкриття кордону для наших співгромадян. Від них вимагають підтвердження завершення вакцинації, або ж негативний ПЛР-тест. Про це в мережі повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС «, — написав Кулеба в Twiiter.

Нагадаємо, з четверга, 22 липня, кордони для українців відкрили Нідерланди, а до них це зробили Німеччина, Австрія, Словенія, країни Балтії та інші країни .

фото 34travel. me/

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