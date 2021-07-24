Катранка, Будакська коса і Кароліно-Бугаз: названі найкрасивіші пляжі на курортах Одеської області
Українці все частіше шукають на чорноморському узбережжі пляжі, максимально віддалені від цивілізації. У мережі склали список подібних місцин Одещини, куди увійшли
Расейка
Так називається курорт з довгою і широкою пляжною смугою, який швидко завойовує популярність, адже він віддалений від великих населених пунктів і привертає бюджетность. Мінуси — слабо розвинена інфраструктура — вся «цивілізація» знаходиться ближче до селища.
Катранка
Піщаний пляж знаходиться недалеко від Рассейка і має схожі характеристики. На жаль, і недоліки відпочинку тут схожі з відпочинком на Рассейка.
Лебедівка
Цей невелике курортне селище на Тузловському косі виділяється живописними обривами і лісовими масивами над ними, а протяжність пляжу становить понад 9 км. У туристів також є можливість для грязелікування і глинотерапії, адже муловий шар лиману Бурнас, що омиває Тузловському косу, застосовують для лікування захворювань опорно-рухового апарату, шкірних захворювань і збоїв в роботі нервової системи. Тут видобувають червону, білу і блакитну глини.
Санжейка
Місцевість відрізняють чисті пляжі з красивими обривами над ними. Тут завжди відносно тихо і небагатолюдно.
Затока
Вважається одним з найвідоміших і розвинених пляжів Одеської області, який ділиться на Сонячний, Лиманський, Центральний пляжі і Будакську косу.
Найчистішим і облагородженим є Лиманський шириною до 150 м. Цей пляж поряд з Сонячним вважається одним з кращих місць для відпочинку з дітьми.
А на Центральному знаходиться єдиний пляж, який отримав «блакитний прапор» — це пляж готелю Ruta Family Club Hotel.
Якщо ж ви зважилися відпочити на Будакській косі, краще забути про особистому транспорті, адже проїхати в усі точки коси навряд чи вийде.
Сасикська пересип
Так називається штучна насип між озером Сасик (Кундук) і Чорним морем на кордоні Кілійського і Татарбунарського району Одеської області. Тут присутня довга смуга пляжу з дрібним піском. Якщо пощастить, на узбережжі можна зустріти афаліна, диких пеліканів, чапель та фламінго.
З мінусів — повна відсутність інфраструктури.
Дофінівка
Так називається довгий піщаний пляж біля затоки Великий Аджалицький. Через піщаного дна, вода може бути мутнуватою і зеленого відтінку. Людей зазвичай мало, і інфраструктура далека від ідеальної.
Кароліно-Бугаз
Пляж знаходиться поруч з Затокою, однак там не так людно, а вода чистіша. Берег широкий, просторий, піщаний, а дно пологе і відмінно підходить діткам.
Нагадаємо, раніше в мережі показали пляж під Одесою без медуз і водоростей.8
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter