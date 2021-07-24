Катранка, Будакська коса і Кароліно-Бугаз: названі найкрасивіші пляжі на курортах Одеської області

Українці все частіше шукають на чорноморському узбережжі пляжі, максимально віддалені від цивілізації. У мережі склали список подібних місцин Одещини, куди увійшли в т. ч. локації на Катранка, Будакській косі, Кароліно-Бугазі і Затоці.

Расейка

Так називається курорт з довгою і широкою пляжною смугою, який швидко завойовує популярність, адже він віддалений від великих населених пунктів і привертає бюджетность. Мінуси — слабо розвинена інфраструктура — вся «цивілізація» знаходиться ближче до селища.

Катранка

Піщаний пляж знаходиться недалеко від Рассейка і має схожі характеристики. На жаль, і недоліки відпочинку тут схожі з відпочинком на Рассейка.

Лебедівка

Цей невелике курортне селище на Тузловському косі виділяється живописними обривами і лісовими масивами над ними, а протяжність пляжу становить понад 9 км. У туристів також є можливість для грязелікування і глинотерапії, адже муловий шар лиману Бурнас, що омиває Тузловському косу, застосовують для лікування захворювань опорно-рухового апарату, шкірних захворювань і збоїв в роботі нервової системи. Тут видобувають червону, білу і блакитну глини.

Санжейка

Місцевість відрізняють чисті пляжі з красивими обривами над ними. Тут завжди відносно тихо і небагатолюдно.

Затока

Вважається одним з найвідоміших і розвинених пляжів Одеської області, який ділиться на Сонячний, Лиманський, Центральний пляжі і Будакську косу.

Найчистішим і облагородженим є Лиманський шириною до 150 м. Цей пляж поряд з Сонячним вважається одним з кращих місць для відпочинку з дітьми.

А на Центральному знаходиться єдиний пляж, який отримав «блакитний прапор» — це пляж готелю Ruta Family Club Hotel.

Якщо ж ви зважилися відпочити на Будакській косі, краще забути про особистому транспорті, адже проїхати в усі точки коси навряд чи вийде.

Сасикська пересип

Так називається штучна насип між озером Сасик (Кундук) і Чорним морем на кордоні Кілійського і Татарбунарського району Одеської області. Тут присутня довга смуга пляжу з дрібним піском. Якщо пощастить, на узбережжі можна зустріти афаліна, диких пеліканів, чапель та фламінго.

З мінусів — повна відсутність інфраструктури.

Дофінівка

Так називається довгий піщаний пляж біля затоки Великий Аджалицький. Через піщаного дна, вода може бути мутнуватою і зеленого відтінку. Людей зазвичай мало, і інфраструктура далека від ідеальної.

Кароліно-Бугаз

Пляж знаходиться поруч з Затокою, однак там не так людно, а вода чистіша. Берег широкий, просторий, піщаний, а дно пологе і відмінно підходить діткам.

Нагадаємо, раніше в мережі показали пляж під Одесою без медуз і водоростей.

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