На Харківщині, де недавно стріляли в 31-річного чоловіка, медики Валківської районної лікарні вдалися до крайніх заходів, домагаючись виплати їм боргів по зарплаті — вони на цілу годину блокували рух транспорту по трасі Київ-Харків-Довжанський.

За даними поліції, акція розпочалася о 14:00 і тривала до 15:00. Участь в ній взяли до 150 чоловік.

Як повідомили журналісти ресурсу Суспільне, крім тримісячної затримки зарплат, медиків позбавили ще й «ковідних» доплат.

«Кажуть, що наше керівництво неправильно передавало відомості. У нас стільки було хворих! Реанімацію, як могли, розширювали, а тепер, виходить, ми сидимо без зарплати», — поскаржилася молодша медсестра одного з відділень лікарні Валентина Шігапова.

До того ж з'явилися дані про можливе скорочення персоналу або навіть про закриття лікарні.

Директор лікарні був змушений пообіцяти підлеглим, що гроші їм виплатять наступного тижня — як мінімум борг за половину травня та протягом червня. У свою чергу в місцевій адміністрації гарантували виплату «ковідних» за квітень протягом п'яти днів.

На даний момент загальний борг перед персоналом лікарні становить 5,8 млн гривень.

17 червня медики в Валках вже виходили на перший протест, після якого співробітникам виплатили аванс за травень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Рівненської облради на півроку залишили без фінансування медичної галузі свого регіону.

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