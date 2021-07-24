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Санжейка 2021: у скільки обійдеться відпочинок на Чорному морі в 35 км від Одеси

14:50 24 липня 2021
Санжейка

Якщо за відпочинок у Затоці потрібно викласти кругленьку суму, то у невеликому селищі Санжейка приблизно за 35 кілометрів від Одеси навіть у пік сезону можна знайти житло дешевше, до якого додаються додаткові «бонуси».

Санжейка поки порівняно маловідомий курорт на Чорному морі, тут немає великого напливу туристів, пише сайт 048.ua.

У селищі є кілька великих готелів з басейном на території. Ціна на проживання у двомісному номері категорії «стандарт» стартує від 1800 та доходить до 3000 гривень. Часто у вартість включено сніданок, а обід і вечерю можна замовити в кафе на території.

Готелі, розташовані відносно далеко від пляжу, пропонують своїм гостям безкоштовний трансфер. У готелях Санжейки у вартість включено рушники та косметичні засоби.

Вартість номера зі зручностями на віллах і в мініготелях 1700 гривень.

Пансіонатів і баз відпочинку у Санжейці мало. Ціни на проживання у двомісних номерах стартують від 900 гривень, з видом на море — від 1000 грн. Бюджетні будиночки або кімнати без зручностей та кондиціонера коштують в середньому 350 гривень за добу.

На територіях пансіонатів є їдальні, комплексне триразове харчування обійдеться у 200 гривень.

Найдешевші варіанти зі зручностями стартують від 300 гривень за двох за номер. Якщо у будиночку виконаний євроремонт, ціна зростає до 600 грн.

Котеджі за 10 хвилин від моря на 5 осіб здають за 3 000 грн на добу, для компанії трохи більше — від 5 000 грн.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про відпочинок та ціни на курортах Арабатської стрілки.

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