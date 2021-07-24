Вакцинація набирає обертів: названо кількість українців, щеплених від коронавірусу

В Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу на тлі подальшої епідемії COVID-19. За добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 людей. Першу дозу вакцини отримали 90 072 людини, повністю імунізовані — 62 603 людини, повідомляє МОЗ України у Telegram.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу — 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози — 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

У п'ятницю в Україні працювали 802 мобільні бригади, 2 692 пункти щеплення та 267 центрів вакцинації. В МОЗ наголосили, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу 23 липня було зафіксовано 745 нових випадків COVID-19. Серед нових хворих 51 дитина та 20 медпрацівників. Також за минулу добу шпиталізовано 395 осіб. Померло за минулу добу 24 людини. 394 особи подолали хворобу.

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