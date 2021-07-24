Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Величезній кількості медуз, які цього року серйозно турбують відпочивальників на азовських курортах, сприяють аномальна спека та збільшення рівня солоності Азова.

А солоність Азовського моря залежить від гідрологічного режиму річок Дон та Кубань. Про це заявив декан факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету, доктор географічних наук, професор Ігор Пилипенко, передає «Укрінформ».

За словами вченого, подібні явища вже відбувалися у 70−80-ті роки минулого століття і тепер відбуваються зараз.

Пилипенко зазначив, що по суті, Азовське море — це лиман російських річок Дону та Кубані. Тому все залежить від гідрологічного режиму цих річок, де формується основна маса прісної води, яка створює режим води Азовського моря.

На території України в Азов впадає невелика кількість річок, сукупний річний стік яких близько 4 кубічних кілометрів. З території РФ сукупний стік прісної води становить 35−40 кубічних кілометрів на рік.

За словами вченого, підвищення популяції медуз також скорочує харчову базу для риб, що харчуються планктоном. Для того, щоб медуз було менше, треба, щоб у морі був обмежений вилов риби.

Нагадаємо, в Кирилівці стали встановлювати в море мережі, що затримують медуз. Влада пішла на це, щоб врятувати курортний сезон

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