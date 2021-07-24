Вихідні на Арабатській стрілці: названі ціни на житло та відпочинок на азовських курортах

Арабатська стрілка на Азовському морі — одне з найулюбленіших українцями місць літнього відпочинку. Тепле море, піщані пляжі, відсутність поблизу великих промислових міст роблять відпочинок комфортним та приємним.



На піщаній косі, що з'єднує Херсонську область з Кримським півостровом, знаходяться села Генічеська Гірка, Приозерне, Щасливцеве та Стрілкове. Тут зосереджено понад 100 готелів та пансіонатів.

У скільки обійдеться відпочинок, пише ТСН.ua.

У Генічеській Гірці (11 км від Генічеська) є понад 60 готелів та пансіонатів. Ціни коливаються від 500 до 1800 грн за номер у готелі. Житло у приватному секторі від 100 гривень на добу з людини.

У селі є водолікарня «Гаряче джерело», кайт-школа Windrider (серфінг, віндсерфінг), кайт-школа Spot Guide Aрабатка.

Щасливцеве знаходиться в 16 км від Генічеська. Туристи можуть зупинитися у готелях, яких тут понад 40. Ціна в готелі коливається від 700 до 1800 грн, у приватному секторі за добу беруть від 100−150 грн з людини.

У Щасливцеві є солоне рожеве озеро, гаряче джерело, зоопарк «Сафарі-парк», кемпінг «Чайка-3» і кемпінг «Без авто».

Стрілецьке знаходиться в 36 км від Генічеська, тут глибоке море. За селом розташовується термальний гейзер, доступ до якого вільний для всіх за бажанням. Курорт забудований пансіонатами, готелями та базами відпочинку.

Приватний сектор пропонує житло від 120−140 грн, в готелі за номер доведеться заплатити від 600 до 1500 грн. Також тут є місця для проживання у наметах.

У селі є гліцеринове озеро, йодобромисте гаряче джерело, наметове містечко, кемпінг Р.А.С.А і муніципальний безкоштовний кемпінг.

Селище Приозерне розташоване на березі Генічеського озера, яке вважають майже аналогом Мертвого моря в Ізраїлі.

Озеро невелике всього 9.2 км, глибина максимум 60 сантиметрів. У його воді безліч цінних мінералів — заліза, калію, магнію, йоду, брому.

Генічеськ — розташований навпроти коси Арабатська стрілка. Це — один з найпопулярніших азовських курортів.

У місті ціна оренди житла економ з людини за добу стартує від 100 гривень, у готелі можна зняти номер від 1000 гривень і понад 2800 грн на добу. Однокімнатну квартиру у центрі міста можна орендувати від 500 грн на добу.

У Генічеську є аквапарк і дельфінарій, атракціони, спортивно-розважальний центр «Plazma», заповідник «Асканія Нова», Азово-Сиваський національний природний парк, страусова ферма, краєзнавчий музей та інші місця, які можна відвідати туристам.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про переваги відпочинку у Грибівці та Затоці і цінах на цих курортах.





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