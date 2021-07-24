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Україна

На «ковідному фронті» без змін: в Україні знову більше семи сотень заражених коронавірусом

9:40 24 липня 2021
Коронавірус

В Україні триває епідемія гострої коронавірусної хвороби. За минулу добу 23 липня було зафіксовано 745 нових випадків COVID-19. Про це йдеться у повідомленні МОЗ України у Telegram.

Серед нових хворих 51 дитина та 20 медпрацівників. Також за минулу добу шпиталізовано 395 осіб. Померло за минулу добу 24 людини. 394 особи подолали хворобу.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

За добу було протестовано методом ПЛР — 39 142 особи, методом ІФА — 7 326 осіб, експрес-тестами — 13 235 осіб.

Як писали «ФАКТИ», раніше головний санітарний лікар країни і заступник глави МОЗ Ігор Кузин припустив, що Україна, яка поки що входить в безпечну «зелену» пандемічну зону, може повернутися до «червоного рівню» карантинної небезпеки через нові штами коронавірусу.

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