Питання часу: в МОЗ прогнозують перехід України в «червону зону» через нові штами коронавіруса

Україна, яка поки що входить в безпечну «зелену» пандемічну зону, може повернутися до «червоного рівню» карантинної небезпеки через нових штами коронавіруса, і до цього потрібно готуватися вже найближчої осені. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив головний санітарний лікар країни і заступник глави МОЗ Ігор Кузин.

При цьому він зазначив, що масштаби осінньої загрози залежать тільки від кількості вакцинованих людей.

«Вже майже 100 країн звітують, що „Дельта“ викликає великі і швидкі спалахи на території держав. Я б радив, сфокусувати зараз всі зусилля на те, щоб вакцинуватися і восени вже мати свій імунітет», — сказав санлікар, нагадавши, що Україна вже відкрила п'ятий етап вакцинації, на якому вакцина доступна кожному українцю.

Нагадаємо, в Києві продовжують виявляти нові випадки інфікування пацієнтів штамом «Дельта» — підтверджено вже 8 таких випадків.

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