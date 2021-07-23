Відпочинок в Затоці: скільки доведеться заплатити за проживання і як цікаво провести час на курорті

У Затоці, яка входить в ТОП-10 найбільш популярних місць відпочинку українців, ціни на проживання в готелі в районі Будакської коси стартують з 400 гривень з людини в добу. Однак в номері є свій балкон, кондиціонер, санвузол, цілодобова подача холодної і гарячої води. Про це пише сайт ТСН .

Проживання в котеджі, розташованому в п'яти хвилинах від пляжу, обійдеться дорожче — мінімум 800 гривень з людини. А в готелі, розташованому поруч з автостанцією, двомісний номер коштує 1000 гривень.

Крім пляжного відпочинку, відпочиваючим можуть запропонувати екскурсії в Одесу (їх вартість стартує з 150 гривень з людини). Найцікавіші — «Кримінальна Одеса» (ескурсоводи розкажуть, ніж місто приваблювало аферистів і злодіїв, коли і як придумали контрабанду, хто створив і втілив в життя так званий «Кодекс грабіжника»), «Нерубайські катакомби» і «Як в Одесі кіно знімали» .

Можуть сподобатися туристам і Центр культури та вина в Шабо, святі місця Кулевча і Святе джерело Іоанна Сочавського, Білгород-Дністровська фортеця, страусина ферма і місто на воді Вилкове.

Нагадаємо, нещодавно туристи назвали «переваги» відпочинку в Затоці.

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter