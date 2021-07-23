Куди поїхати відпочивати замість Кирилівки: в Мережі показали «курорт без медуз і водоростей»

Незадоволеним якістю води на українських пляжах в 2021 році, яких також чимало засмучувало навала медуз, показали виняток.

Як виявилося, в селищі Курортне під Одесою є пляж з прозорою водою і чистим берегом.

Доказом цього можуть служити фото і відео, викладені в групі «Курортне» на Facebook .

Важливо також відзначити, що в самій Одесі, яку недавно накрила страшна злива, тимчасово заборонили купатися на всіх міських пляжах.

456

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter