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Куди поїхати відпочивати замість Кирилівки: в Мережі показали «курорт без медуз і водоростей»

17:52 23 липня 2021
Пляжі з «чистою водою»: в Мережі показали «курорт без медуз і водоростей»

Незадоволеним якістю води на українських пляжах в 2021 році, яких також чимало засмучувало навала медуз, показали виняток.

Як виявилося, в селищі Курортне під Одесою є пляж з прозорою водою і чистим берегом.

Доказом цього можуть служити фото і відео, викладені в групі «Курортне» на Facebook .

Важливо також відзначити, що в самій Одесі, яку недавно накрила страшна злива, тимчасово заборонили купатися на всіх міських пляжах.

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