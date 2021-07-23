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Україна

Звинувачення проти Медведчука мають політичні мотиви, — Андрій Лесик

17:38 23 липня 2021
Андрій Лесик

Судді тягнуть час у справі народного депутата України, голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука через нестабільну політичну ситуацію, заявив голова харківського осередку ОПЗЖ Андрій Лесик, коментуючи засідання Київського апеляційного суду, який переніс розгляд скарги сторони захисту на 30 липня.

«Засідання не відбулося через надумані причини. Вважаю, причина того, що ми не ознайомилися з матеріалами справи, що, на мій погляд, теж спеціально було зроблено суддями Печерського суду, суддею Вовком, який не передав вчасно документи, зроблено тільки з однією метою — тягнути час, тягнути гуму. Судді теж розуміють, що в цілому політична ситуація нестабільна та в будь-який момент може щось статися», — вважає Андрій Лесик.

Він наголосив, що судді мають розуміти: їм доведеться відповідати за свої дії.

«Медведчук звинувачується суто з політичних мотивів та надуманих причин — по змонтованих „плівках“, які не мають жодної юридичної сили, крім того, ніякої доказової бази в суді не було надано», — підкреслив харківський політик.

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