На пляжах Одеси не радять купатися: названо причину

В Одесі, яку нещодавно накрила страшна злива, до акваторії міських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод.

З огляду на це обласне управління Держпродспоживслужби закликало мешканців та гостей міста «тимчасово утриматися від морського водокористування» до особливого розпорядження: «На всіх одеських пляжах морська вода не відповідає нормам через стоки, що потрапили до акваторії зі зливовими потоками».

Таким чином місцева влада хоче недопустити погіршення епідемічної ситуації у літній період, а також провести профілактику захворювань, які передаються водним шляхом.

Слід зауважити, що ще на початку місяця, під час попереднього сильного дощу, зливова каналізація не впоралася з напором води. Як відзначали відпочивальники, з морської води у пляжній акваторії раптом став «фонтанувати якийсь брудний гейзер, стовп підіймався на метр-півтора над рівнем моря». Пізніше з'ясувалося: це прорвало трубу, яка метрів на 200 заходить у море. «Більш того, подібне трапляється щоразу в різних місцях, але найчастіше — під піщаним насипом пляжу, де прокладено цю трубу», — стверджують завсідники.

«Хтось вважатиме цю фотозамальовку занадто натуралістичною. Вибачте, не хотів вас шокувати, але, коли побачив дітей, що купаються у вимоїні, яка утворилася напором фекальних вод з аварійного випуску аркадійського колектора, зрозумів, що поріг сприйняття у населення значно занижений політичною пропагандою і рекламою, — написав у фейсбуці відомий еколог-активіст, керівник природоохоронної організації „Зелений лист“ Владислав Балинський. — Друзі безтурботні відпочивальники й туристи… не пускайте дітей плескатися в одеських фекаліях, будь ласка!»

Нагадаємо, що напередодні в областному центрі за кілька годин випала майже місячна норма опадів. Одесити викладали у мережу фото та відео із затопленого міста, де також повалило купу дерев, а мешканці лишалися без світла.

Постраждав від стихії і курортний Бердянськ, в якому були затоплені вулиці в усіх районах міста. Не обійшлося у місті без жертв — відомо про двох загиблих, які стали жертвами обриву кабелю.

Фото ДСНС.

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