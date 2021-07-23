Зеленський призначив нового голову СЗР: що відомо про Олександра Литвиненка

Президентським указом звільнений голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк, який після скандалу зі зривом операції із затримання «вагнеровців» заявляв, що спецоперації — не та тема, яка повинна обговорюватися публічно.

Указ про звільнення розміщено на президентському сайті, там же є й документ, згідно з яким новим головою СЗР призначений Олександр Литвиненко, який раніше обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Олександр Литвиненко — доктор політичних наук, професор, залужений діяч науки і техніки України. Державний службовець 2 рангу, генерал-майор запасу.

«У 2013 році він закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році — Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю „правознавство“; у 1994 році — Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСК РФ за фахом „прикладна математика“ (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році)», — йдеться у біографічній довідці, розміщеній на сайті Національного інституту стратегічних досліджень.

Працював головним спеціалістом ГУ урядового зв'язку СБУ, керував Департаментом держбезпеки Апарату РНБО, був заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ. З 2014 до 2019 року — заступник секретаря РНБО.

В останні роки працював директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Василя Хому.

Фото з сайту інституту.

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