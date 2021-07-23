Франція відкрила кордони для українців: що важливо знати

Слідом за Нідерландами кордони українцям відкрила і Франція, правда, для того, аби громадянину України відвідати цю країну, мають бути виконані певні вимоги.

Як повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, з 23 липня «безвіз із Францією знов діє».

Проте варто знати, що немає обмежень для в’їзду, якщо громадянин України вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції.

Це наступні вакцини: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Jansen/Johnson & Johnson.

При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу щеплення вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами — Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield).

Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, які захворіли на ковід.

Також в'їзд дозволяють українцям, які ще не робили щеплення. У такому випадку громадяни мають надати ПЦР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тест на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду.

Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років).

Нагадаємо, що раніше Рада Євросоюзу рекомендувала країнам-членам ЄС зняти обмеження для мандрівників з України.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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