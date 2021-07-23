Філологія «рулить»: опубліковано рейтинг найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей
В Україні закінчується вступна кампанія — прийом документів до ВНЗ завершується 23 липня.
Тим часом у Міністерстві науки та освіти назвали найбільш популярні серед абітурієнтів спеціальності.
Місця за кількістю поданих заяв розподілилися таким чином:
- Філологія — 59 202;
- Право — 58 824;
- Менеджмент — 49 929;
- Комп'ютерні науки — 47 172;
- Середня освіта — 34 993;
- Журналістика — 34 726;
- Інженерія програмного забезпечення — 33 676;
- Психологія — 31 362;
- Маркетинг — 28 847;
- Економіка — 28 128.
А найпопулярнішими закладами освіти (також за кількістю поданих заяв) стали:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 38 878;
- Львівський національний університет імені Івана Франка — 36 039;
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 33 038;
- Національний авіаційний університет — 27 779;
- Національний університет «Львівська політехніка» — 27 696;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 24 927;
- Київський національний торговельно-економічний університет — 24 103;
- Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» — 18 994;
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова — 15 377;
- Київський університет імені Бориса Грінченка — 14 445.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, скільки у 2021/22 році коштуватиме навчання у найпопулярніших вишах країни.
Фото: https://ua.depositphotos.com.140
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter