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Філологія «рулить»: опубліковано рейтинг найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей

11:33 23 липня 2021
Студенти

В Україні закінчується вступна кампанія — прийом документів до ВНЗ завершується 23 липня.

Тим часом у Міністерстві науки та освіти назвали найбільш популярні серед абітурієнтів спеціальності.

Місця за кількістю поданих заяв розподілилися таким чином:

  • Філологія — 59 202;
  • Право — 58 824;
  • Менеджмент — 49 929;
  • Комп'ютерні науки — 47 172;
  • Середня освіта — 34 993;
  • Журналістика — 34 726;
  • Інженерія програмного забезпечення — 33 676;
  • Психологія — 31 362;
  • Маркетинг — 28 847;
  • Економіка — 28 128.

А найпопулярнішими закладами освіти (також за кількістю поданих заяв) стали:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 38 878;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — 36 039;
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 33 038;
  • Національний авіаційний університет — 27 779;
  • Національний університет «Львівська політехніка» — 27 696;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 24 927;
  • Київський національний торговельно-економічний університет — 24 103;
  • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» — 18 994;
  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова — 15 377;
  • Київський університет імені Бориса Грінченка — 14 445.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, скільки у 2021/22 році коштуватиме навчання у найпопулярніших вишах країни.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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