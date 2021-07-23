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Україна

Ще одна країна Європи відкриє кордони для українців 26 липня

10:44 23 липня 2021
Швеція

Європейські країни одна за одною відкривають свої кордони для туристів. З 26 липня Швеція скасовує обмеження для громадян України. Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду країни.

З цього часу українцям не потрібно буде підтверджувати мету своїх поїздок до Швеції.

«Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд … Ці поправки набувають чинності з 26 липня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС України, в силі залишається вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявності сертифікату про вакцинацію.

Зараз Швеція визнає тільки сертифікати про вакцинацію, видані у країнах ЄС / ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані. В'їзд у країну буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини Сovid-19 пройшло 14 днів.

ПЛР-тест повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду до Швеції.

Нагадаємо, 15 липня ЄС вніс Україну до списку третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу.

З 18 липня Німеччина дозволила громадянам України безперешкодний в'їзд на німецьку територію. А з 19 липня Естонія готова приймати туристів з України без тесту та ізоляції.

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