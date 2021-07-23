27.01 / 27.20 31.76 / 32.10
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Сайт Олімпійських ігор «повернув» Крим Україні

9:36 23 липня 2021
Крим

Організатори Олімпійських ігор в Токіо виправили карту України, яку спочатку представили без Криму.

На офіційному сайті внесені зміни.

Нагадаємо, вчора помітили, що Україна і Крим розділені лінією, яка позначає межі країн. Однак сьогодні помилка виправлена. У розділі «Розклад і результати» на сайті Олімпіади була розміщена карта з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну «оплесками».

XXXII літні Олімпійські ігри, які повинні були пройти у 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік, пройдуть у столиці Японії Токіо з 23 липня по 8 серпня.

У них візьмуть участь понад 11 тисяч спортсменів більш ніж з 200 країн світу. Буде розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту. Україна представлена на іграх 158 атлетами.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

Настя Каменських

Настя Каменських змінилася до невпізнання: сподобалося не всім

Ксенія Мішина

«Розлучення личить»: Мішина після розриву з Еллертом заговорила про біль і викликала фурор вогненним «луком»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.