Сайт Олімпійських ігор «повернув» Крим Україні

Організатори Олімпійських ігор в Токіо виправили карту України, яку спочатку представили без Криму.

На офіційному сайті внесені зміни.

Нагадаємо, вчора помітили, що Україна і Крим розділені лінією, яка позначає межі країн. Однак сьогодні помилка виправлена. У розділі «Розклад і результати» на сайті Олімпіади була розміщена карта з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну «оплесками».

XXXII літні Олімпійські ігри, які повинні були пройти у 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік, пройдуть у столиці Японії Токіо з 23 липня по 8 серпня.

У них візьмуть участь понад 11 тисяч спортсменів більш ніж з 200 країн світу. Буде розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту. Україна представлена на іграх 158 атлетами.

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