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Україна

У Кабміні придумали, як вирішити проблему «хрущовок»

8:01 23 липня 2021
будинки

В Україні, де найближчим часом може відчутно подорожчати нерухомість, у черговий раз вирішили боротися зі старим житлом — так званими «хрущовками».

Про це в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання «ГОРДОН» Олесі Бацман розповіла народний депутат від «Слуги народу» Олена Шуляк.

Заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначила, що профільним міністерством розроблений новий законопроєкт, який стосується знесення п'ятиповерхівок, побудованих у 60-х роках минулого століття.

Шуляк нагадала, що з 2006 року в Україні є закон, який стосується реконструкції старих кварталів. Але немає механізму, як працювати з будинками, як розселяти людей. За чинним законодавством знесення застарілого житла можливе, якщо згодні 100% зареєстрованих в ньому жителів.

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В реальності отримати таку згоду від усіх прописаних в «хрущовках» практично неможливо.

«Тому Мінрегіон підготував законопроєкт, який стосується зниження цього бар'єру: якщо 75% мешканців згодні, тоді можна приступати до розселення», — розповіла нардеп.

Крім того, є нюанс у тому, що з 2006 року люди стали прописувати в «хрущовки» своїх родичів, в надії при розселенні отримати на кожну людину по 20 квадратних метрів.

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Нагадаємо, за ухилення від сплати податку на нерухомість передбачено адміністративну відповідальність. Більш того, квартиру злісного неплатника навіть можуть продати в рахунок погашення боргу.

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