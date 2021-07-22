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На вихідні частину Києва закриють для транспорту через спортивних змагань: перелік вулиць

22:09 22 липня 2021
На вихідні частину Києва закриють для транспорту через спортивних змагань: перелік вулиць

У вихідні 24−25 липня в Києві перекриють ряд вулиць в зв'язку з проведенням спортивних змагань «70.3 Триатлон Кубок Києва 2021».

В рамках змагань на Трухановому острові в суботу пройде Hoka забіг і дитячі старти. А в неділю там же відбудеться індивідуальний заплив на 1,9 кілометрів і тріатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етапи плавання (1900 м), велогонки (90 км) і бігу (21 км). Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Для забезпечення безпеки учасників змагань будуть перекриті:

  • Контрактова площа — з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївській) — з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
  • Поштова площа (причал 2−10) — з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня.

Також 25 липня перекриють:

  • вулицю Труханівська — з 7:00 до 15:30;
  • вулицю Петра Сагайдачного — з 07:00 до 15:30;
  • Боричів узвіз — з 07:00 до 15:30;
  • Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 15:30;
  • вулицю Набережно-Хрещатицьку (в напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:30;
  • Гаванський міст (в напрямку Північного моста) — з 07:00 до 13: 30; \
  • вулицю Набережно-Рибальську (в напрямку Північного моста) — з 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) з 07:00 до 13:30;
  • поворот з моста Метро на Набережне шосе (в бік Подолу) — з 07:00 до 13:30;
  • поворот з моста Патона на Набережне шосе (в бік Подолу) — з 07:00 до 13:30;
  • поворот з вулиці Електриків на вулицю Набережно-Рибальську — з 07:00 до 13:30.

Рух на Набережному шосе в бік станції метро «Видубичі», на Набережно-Рибальській і Гаванському мосту в сторону Нижнього і Верхнього Валу обмежувати не будуть.

Нагадаємо, в травні в Києві відбувся «Спринт Триатлон Кубок Києва 2021», ініціатором якого виступила громадська організація «Бігова Україна».

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