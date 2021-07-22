Білоруса, який воював проти України на Донбасі, засудили в Чехії до 21 року позбавлення волі

У Чехії апеляційна інстанція Празького суду змінила кваліфікацію злочинів громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, що воював за бойовиків на Донбасі. Йому було пред'явлено звинувачення в тероризмі за участь в бойових діях на Донбасі в рядах бойовиків «ДНР». Як повідомив посол України Євген Перебийніс, тепер злочин Фадєєва кваліфіковано як «тероризм», причому скоєний у складі організованого злочинного угруповання.

Таким чином, екс-бойовику належить провести за гратами 21 рік.

Як повідомляли «ФАКТИ», в квітні 2021 року Олексія Фадєєва засудили за участь в організованій злочинній групі — звинуваченню не вдалося довести, що він брав активну участь в бойових діях і воював проти ВСУ. Тоді прокурори просили для підсудного 15 років в'язниці.

На суді Фадєєв визнав, що був знайомий з колишнім чеським військовослужбовцям Еріком Ештой, який також звинувачувався в тероризмі за участь в бойових діях проти української армії, але був засуджений до трьох років умовно з відстрочкою на чотири роки і позбавлений військового звання.

Фото novinky. cz/

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