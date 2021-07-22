Штрафів не буде: Зеленський підписав важливий для жителів ОРДЛО закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про тимчасову відміну штрафів через порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України, який депутати ухвалили 29 червня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба президента.

Відповідно до документа, до українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях — півострові Крим і ОРДЛО, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться штрафи за порушення порядку в'їзду-виїзду (зокрема, за в'їзд в Україна з території РФ), якщо такі порушення були вчинені за обставин гуманітарного характеру.

Закон вступає в силу з дня офіційного опублікування.

Раніше спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявляв, що ініціатива про скасування штрафів — вимушена і пов'язана з тим, що терористичні «ДНР» і «ЛНР» сьомий місяць блокують пункти пропуску через лінію розмежування.

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