Газ дорожчає: чи зростуть тарифи для населення з 1 серпня

У той час як в Україні на АЗС різко подорожчав скраплений газ, не відстає від нього й природний газ, який використовують мільйони побутових споживачів. За рік, з червня 2020 року, тарифи на блакитне паливо зросли в середньому з 2,8 грн до 7,9 грн за кубометр.

Такий стрибок цін пояснюється декількома факторами. По-перше, у серпні минулого року були введені ринкові умови формування ціни для населення. Після цього постачальники змогли самі вирішувати, за якою ціною їм вигідно продавати блакитне паливо. Правда, держава все одно продовжує втручатися в тарифну політику компаній, що дозволяє стримувати тарифи.

По-друге, природний газ подорожчав не тільки в Україні, але й в Європі. Такої ціни на газ, як цього літа, в Європі не було з 2008 року. Ціни цього року вже побили 13-річний рекорд, що тримався з того часу. Вартість тисячі кубометрів газу перевищила 450 доларів. А вітчизняні ціни залежать від європейських.

Але українців перш за все хвилює, чи підвищаться тарифи на газ з 1 серпня. В умовах ринкової економіки вони мали б істотно вирости. Але, в українських реаліях цього поки не станеться. Річ у тому, що з 1 травня за розпорядженням уряду всі постачальники газу перевели своїх побутових споживачів на фіксований річний тариф. Тобто до 1 травня 2022 року ціна газу для переважної більшості громадян України змінюватися не повинна, в усякому разі у бік підвищення. Ціни на блакитне паливо для українців, які все ж вирішили перейти на місячний тариф, можуть вирости до 13−15 гривень за кубометр. Такий невтішний прогноз зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

А ось інші комунальні тарифи, на опалення й гаряче водопостачання, виростуть вже найближчим часом. Адже вони безпосередньо залежать від ринкової вартості газу. Зокрема, за словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва, з 1 жовтня тарифи в столиці зростуть на 30−40%, оскільки підприємства теплопостачання не мають оборотних коштів, є «планово збитковими» і не можуть забезпечувати передоплату газу. Не кажучи вже про те, що природний газ катастрофічно подорожчав.

До речі, з 1 серпня в Україні можуть змінитися тарифи на електроенергію. Уряд має намір встановити диференційований підхід. Менше за всіх будуть платити споживачі, які використовують за місяць до 100 кВт-год. Для домогосподарств, які споживають 100−300 і 300−500 кВт-год ціна кіловата буде інша.

фото https://ua.depositphotos.com/

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