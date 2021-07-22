Кирилівку штормить: популярному курорту загрожують смерчі (відео)
У курортній Кирилівці, де відпочиваючі ледь почали приходити до тями після навали медуз, різко погіршилася погода — небо затягнуте грозовими хмарами, а море штормить.
Крім того, місцевий ресурс РІА «Мелітополь» повідомляє про появу в районі курортного селища відразу декількох смерчів — як на суші, так і над морем.
Відповідні відео з'явилися в мережі.
Тим часом синоптики очікують, що несприятлива погода в Кирилівці та Бердянську протримається весь день.
При цьому температура води в Азовському морі залишається комфортною .
Раніше «ФАКТИ» писали про нашестя в Кирилівці павуків, які, втім, на думку ентомологів, не становлять небезпеки для здоров'я.
Фото inform.zp.ua/238
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