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Підозрюється Зеленський: суд зобов'язав ДБР відкрити справу через зрив операції по затриманню «вагнеровцев

15:44 22 липня 2021
Зеленський

Свого часу у Верховній Раді народні депутати не підтримали пропозицію створити тимчасову слідчу комісію у справі «вагнерівців» — за проголосували трохи менше сотні народних обранців. У той же час Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань почати досудове розслідування можливої державної зради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання бойовиків, які воювали на Донбасі.

Як передає «Суспільне», відповідну заява подавалася до ДБР, проте досудове розслідування бюро так і не почало. Тоді заявники звернулися до суду.

«Ми будемо розглядати скаргу на бездіяльність слідчого ДБР, яка полягає в тому, що у порядку, передбаченому статтею 214, він не вніс відомості до реєстру досудових розслідувань і не почав розслідування», — заявив перед засіданням адвокат позивачів Ігор Волошин.

Суд задовольнив скаргу у повному обсязі.

Нагадаємо, що першим про зрив операції написав журналіст Юрій Бутусов, який пізніше закликав Володимира Зеленського не чекати виходу розслідування Bellingcat про справу «вагнерівців», а самому назвати винного у зриві масштабної операції українських спецслужб.

Операцію проводили влітку минулого року. Тоді спецслужби Білорусі затримали під Мінськом 32 бойовиків ПВК «Вагнера». Серед них були ті, хто брав участь у бойових діях на Донбасі і внесений у базу сайту «Миротворець». Деякі затримані були відомі як позаштатні співробітники російської ГРУ. Пізніше президент Лукашенко передав затриманих Росії, вибачившись перед ними. А керівництво України заявило, що спецоперації не було — це фейк російських спецслужб.

Фото Офісу президента України.

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