Росія звинуватила Україну в загибелі Boeing MH17 на Донбасі: деталі

Поки в Нідерландах проходить суд з приводу збитого «Боїнга» MH-17 в небі над Донбасом, Росія намагається через європейські інстанції звинуватити в злочині Україну. До Європейського суду з прав людини подана 300-сторінкова міждержавна скарга. Автори позову, серед іншого, звинувачують Державу Україна в катастрофі літака «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року. Нібито ураженню «Боїнга» можна було б запобігти, якби напередодні українська влада закрила би повітряний простір над зоною бойових дій.

Також Росія намагається звинуватити Україну у веденні бойових дій на Донбасі: нібито через це страждають росіяни по той бік кордону, а снаряди летять на російську територію.

Ще один пункт, з яким Росія пішла до Євросуду, це відсутність поставок води в окупований Крим. РФ буде домагатися розблокування Північно-Кримського каналу і водопостачання півострова.

Нагадаємо, Україна ще в 2015 році подала до Євросуду кілька позовів проти Росії. Вони стосувалися порушення більше десятка статей Конвенції про права людини. Росії пред'являлися звинувачення в переслідуванні кримських татар і проукраїнськи налаштованих жителів Криму, захоплення українських активів в Криму. Крім того, в Євросуд була подана скарга про захоплення українських моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Тим часом в Нідерландах триває суд про збитий «Боїнг». У цій справі звинувачуються троє росіян: колишній «міністр оборони» «ДНР» Ігор Гіркін, генерал-майор Сергій Дубинський («Хмурий»), полковник Олег Пулатов («Гюрза») і громадянин України Леонід Харченко («Кріт»). Трьох людей судять заочно, четвертого (Пулатова) представляють адвокати. Вирок очікується не раніше 2022 року .

Фото https://ua.depositphotos.com

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