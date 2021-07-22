На замітку: Нідерланди дозволили в'їзд українцям

Нідерланди, влада яких раніше відкрила кордони для вакцинованих українців, після рекомендації Ради ЄС зняли обмеження для мандрівників з України.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повноцінний безвіз запрацював з 9:00 четверга, 22 липня.

«В'їзд громадян України — власників біометричних паспортів — до Королівства Нідерланди можливий з будь-якою метою подорожі без обмежень і без сертифікатів COVID-вакцинації згідно з рекомендаціями Ради ЄС», — повідомили у міністерстві.

У той же час авіакомпанії, що виконують рейси у Нідерланди, перед реєстрацією видають пасажирам спеціальну форму про стан здоров'я. Пасажир повинен правдиво відповісти на всі запитання, пред'явити її перед посадкою та тримати при собі протягом усього польоту. Якщо на одне із запитань у формі буде дана відповідь «так», авіакомпанія не зможе допустити пасажира на борт.

Раніше МЗС Естонії вніс Україну до списку третіх країн (поза Євросоюзом), резидентам яких дозволений в'їзд в країну, у тому числі й з туристичною метою. Українцям не потрібно мати негативний тест на коронавірус. Від них не вимагатимуть 10-денну самоізоляцію. Правила діють з 19 до 25 липня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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