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Україна

Знову скандал: в аеропорту Батумі збунтувалися пасажири рейсу до Харкова

12:55 22 липня 2021
skyup

Українським туристам знову зіпсували відпустку. Після багатогодинної затримки рейсу в Стамбул, тепер із Батумі (Грузія) вже п'ятнадцять годин не може вилетіти літак до Харкова. Рейс постійно відкладають на годину-дві, і, за останніми даними, прилетить лайнер в Україну лише о 15.10. Як повідомляє Суспільне, посилаючись на одну з пасажирок, туристи збунтувалися, оскільки їм називають суперечливі дані про причини затримки, а в готель поселили лише після скарг.

Вилетіти туристи повинні були 21 липня в 21.05. Було оголошено, що через технічну несправність літака рейс затримується. Уранці 22 липня пасажири пройшли реєстрацію і навіть сіли в літак, але після годинного очікування людей знову повернули в термінал. Гаряча лінія перевізника не відповідає, тому туристи намагаються достукатися до авіакомпанії через соціальні мережі.

У розкладі в аеропорту вильоту немає інформації про рейс.


В Україні літак чекають о 15.10.


Нагадаємо, 14 липня пасажири рейсу до Батумі більше 14 годин чекали літака в «Борисполі». «ФАКТИ» з'ясували, що можуть зробити туристи, якщо їх рейс надовго затримується.

Фото skyup.aero/facebook

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