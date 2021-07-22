У Кирилівці встановлюють сітки від медуз: туристи все ще незадоволені

У Кирилівці на одному з пляжів з'явилися сітки, що затримують медуз. До цього більше місяця туристи скаржилися на «кисіль у воді» і відмовлялися від відпочинку на Азові на користь більш чистих курортів. Тепер є надія, що хоча б біля однієї бази відпочинку в Кирилівці відпочинок стане комфортнішим.

Незважаючи на початковий скепсис, блогери змушені були визнати, що вода біля берега після встановлення антімедузної сітки дійсно стала більш прозорою.

Жителі в цілому підтримують ініціативу, хоча вказують на неміцність конструкції.

Але є і ті, кому ідея з сітками не до душі. Мертві медузи скупчуються біля бар'єру, розкладаються, і аромати в цьому місці мало сприяють приємному відпочинку.

Місцеві жителі і відпочивальники визнають, що «маркетинговий хід» однієї турбази не допоможе вирішити проблему з медузами в цілому.

Влада селища взагалі не вважає медуз проблемою і стверджує, що фінансів на очистку моря не має. На сусідніх курортах теж не поспішають очищати пляжі. Це означає, що якщо сітки і будуть встановлюватися, то лише за приватною ініціативою і за рахунок розпорядників пляжної території.

Нагадаємо, в цьому сезоні через велику кількість медуз відпочивальники з Кирилівки в пошуках чистого моря їдуть в Затоку і Грибівку.

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