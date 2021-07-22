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6 випадків коронавірусу штаму «Дельта» виявили у Києві: що відомо

11:25 22 липня 2021
коронавірус

У Києві, де раніше виявили два випадки інфікування штамом «Дельта», який жінка і підліток «привезли» з Росії, первинним тестуванням виявлено шість нових подібних випадків.

Як повідомляють у Департаменті охорони здоров'я Києва, дослідження проводилися в Олександрівській лікарні з використанням спеціально закуплених лікувальним закладом реактивів для діагностування саме цього штаму.

Біометаріал передали для підтвердження у Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

За словами директорки Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, захворіли люди у віці від 21 року до 73 років. Штам «Дельта», зазначила вона, відрізняється високим рівнем контагіозності (він більш заразливий), нетривалим інкубаційним періодом і агресивним перебігом хвороби.

«Вакцинація. Це слово, яке повинно стати для кожного, хто зараз читає цей текст, важливим, поки ви не зробили щеплення. Припиняйте знаходити відмовки: „немає часу“, „не хочу цю вакцину, хочу іншу“… Жодне важлива справа не варта життя. Кожна вакцина, зареєстрована в Україні, з великою ймовірністю захистить вас від смерті», — додала Валентина Гінзбург.

Раніше повідомлялося, що «індійський» варіант COVID-19, який зараз називають «Дельта», підтвердився у сімейної пари, яка повернулася у Закарпатті після поїздки у Росію до родичів. Чоловік, судячи з усього, заразив не тільки дружину, але ще й своїх батьків — у них також підтвердилося інфікування «Дельта"-штамом.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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