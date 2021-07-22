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Україна

Конгресмени незадоволені датою зустрічі Зеленського з Байденом

9:50 22 липня 2021
Джо Байден

Американські конгресмени незадоволені рішенням Білого дому провести зустріч президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського 30 серпня — у цей час Конгрес буде на канікулах.

Як повідомляє «Голос Америки», конгресвумен Марсі Каптур, яка є співголовою Групи підтримки України у Конгресі, закликала Білий дім змінити дату зустрічі лідерів двох країн. Адже з 7 серпня до 20 вересня конгресмени будуть на канікулах, що ускладнить планування зустрічей.

«Ми направили листи президенту, закликаючи змінити цю дату, щоб всі члени Конгресу були у Вашингтоні в один час. Сподіваюся, президент розгляне це питання», — зазначила вона і додала, що змінити дату нескладно. Це б дозволило провести «належний діалог з українським президентом».

Дату, визначену у Білому домі, критикував і сенатор Тед Круз: «Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійної основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним у питанні „Північного потоку — 2“. Напевно, це просто збіг».

Нагадаємо, що після зустрічі Джо Байдена і канцлерки ФРН Ангели Меркель, які обговорювали кремлівський проект, заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила під час слухань в американському Сенаті, що згідно з новою угодою між Вашингтоном і Берліном щодо «Північного потоку — 2», Німеччина зобов'язується ініціювати санкції проти Росії у разі тиску або нової агресії проти України.

Фото з сайту Білого дому.

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