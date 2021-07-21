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«Посилили вимоги»: українці скаржаться на проблеми в банках та обмінниках з прийомом доларів

23:24 21 липня 2021
долари

В Україні клієнти обмінників стали частіше стикатися з проблемою, коли касир відмовляється приймати доларові банкноти. Забракувати можуть купюри з плямами, зі слідами фарби, з відміткою кульковою ручкою. Їх радять здавати туди ж, куди і старі, порвані купюри і приготуватися отримати суму меншу, ніж передбачалося. Комісія може скласти до 50%. Про це повідомляє УНІАН.

З роз'яснень НБУ стає зрозуміло, що банки — в своєму праві, коли висувають підвищені вимоги до валюти, що здається населенням. Касир дійсно може відмовитися приймати не тільки порвані і старі купюри, але і банкноти з плямами, з забрудненнями штучного характеру. Докази, що раніше така валюта ніяких питань не викликала, як аргумент не приймаються.

Жорсткі вимоги можуть бути пов'язані з тим фактом, що в обігу стало більше підробок. НБУ розповів, що найчастіше намагаються підробляти долари, особливо 100-доларові купюри. Фальшиву європейську валюту намагаються збути рідше — переважно 50 і 500 євро. Також активно трапляються підробки російських рублів, найбільш часто зустрічаються підробні тисячні і п'ятитисячні купюри.

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Нагадаємо, в Києві накрили мережу фальшивих пунктів обміну валют. Вони діяли протягом п'яти місяців.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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