Українці не особливо горять бажанням робити щеплення проти коронавірусу. Це показують як соціологічні опитування, так і звіти МОЗу про півтора мільйони щеплених замість запланованих 22 мільйонів. Заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха переконаний, що такі фаталістичні настрої Україні ще відгукнуться. Про це соціолог заявив в коментарі Гордон.

«Українці в більшості фаталісти: як бог дасть, так і буде. А насправді буде так, як наука дала. Як не сумно, люди самі стали менше піклуватися про своє здоров'я, про профілактику хвороб. І небажання людей робити щеплення від коронавірусу нам ще відгукнеться», — попереджає соціолог.

Головаха переконаний, що крім зневіри, в українців ще й об'єктивно знизився рівень життя, що також важливо враховувати, складаючи програми боротьби з коронавірусом.

«Значний фактор — звичайно ж, зниження рівня життя. Збідніли люди, хоча на папері все благополучно», — додав експерт.

Тим, хто буде займатися програмою здоров'я нації, Головаха радить не залишати поза увагою таку велику групу як діти. «Вони не тільки поширюють інфекцію, останні дані говорять про те, що вони стали частіше і важче хворіти. Це велика група, яка теж потребує специфічної профілактики», — підсумував соціолог.

Нагадаємо, раніше українцям пообіцяли, що всі бажаючі отримати щеплення проти коронавірусу будуть вакциновані до кінця 2021 року.

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