У Білому домі назвали остаточну дату для візиту в США президента України Володимира Зеленського. Зустріч планувалася в липні, але з тих пір неодноразово переносилася. Тепер в Штатах готові прийняти Зеленського 30 серпня 2021 року.

«Президент Байден з нетерпінням чекає можливості зустріти президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітета і територіальної цілісності України перед загрозою тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму», — йдеться в заяві Білого дому.

У США дали зрозуміти, що на зустрічі, можливо, торкнуться питання про нафтопровід «Північний потік-2» — буде обговорюватися тема енергобезпеки. Крім того, у порядку денному заявлені питання боротьби з корупцією і програма Реформ в Україні.

Нагадаємо, запрошення приїхати до США Зеленський отримав 8 червня під час телефонної розмови з Байденом.

Фото www.president.gov.ua

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